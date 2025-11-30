Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.53
П2
5.20
Хоккей. НХЛ
21:00
Айлендерс
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.41
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
23:30
Чикаго
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.47
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
2
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Бостон
3
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Филадельфия
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Виннипег
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Торонто
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
0
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
7
:
Монреаль
2
П1
X
П2

Кучеров — 20-й игрок в истории НХЛ с 50+ матчами с 3 или более ассистами. Только 8 хоккеистов во главе с Гретцки достигли этой отметки быстрее

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (4:1).

На счету 32-летнего россиянина стало 32 (11+21) очка в 23 матчах сезона.

Игра с 3 или более результативными передачами стала для Кучерова 50-й за карьеру в рамках регулярок. Он 20-й игрок в истории лиги, достигший такой отметки.

Среди действующих игроков по их числу он уступает только Сидни Кросби («Питтсбург», 67, 5-е место в истории) и Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 56).

В истории лиги в топ-5 также входят Уэйн Гретцки (224), Марио Лемье (108), Пол Коффи (82) и Адам Оутс (71).

При этом Кучеров достиг данной отметки за 826 игр. Быстрее были только 8 игроков в истории лиги — Гретцки (323 игры), Лемье (428), Бобби Орр (549), Макдэвид (673), Оутс (678), Петер Форсберг (703), Коффи (705) и Брайан Троттье (801).

