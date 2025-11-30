Сыновья Овечкина сделали фото с Мэттьюсом: «Опять попросили поработать фотографом ?. Ну как откажешь детям»

«Кэпиталс» провели матч с «Мэйпл Лифс» (4:2). 29 ноября.
«Опять попросили поработать фотографом ?. Ну как откажешь детям ??», — говорится в телеграм-канале команды Александра Овечкина.
Макдэвид и Драйзайтль сфотографировались с сыновьями Овечкина: «Угадайте, кто фотограф».
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше