Сыновья Овечкина сделали фото с Мэттьюсом: «Опять попросили поработать фотографом ?. Ну как откажешь детям»

Сыновья форварда «Вашингтона» Александра Овечкина Сергей и Илья сфотографировались с нападающим «Торонто» Остоном Мэттьюсом.

Источник: Спортс"

«Кэпиталс» провели матч с «Мэйпл Лифс» (4:2). 29 ноября.

«Опять попросили поработать фотографом ?. Ну как откажешь детям ??», — говорится в телеграм-канале команды Александра Овечкина.

Макдэвид и Драйзайтль сфотографировались с сыновьями Овечкина: «Угадайте, кто фотограф».

