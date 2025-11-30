Овечкин набрал очки в 4-м матче подряд, сегодня — гол и ассист против «Айлендерс». У Александра 2+3 на этом отрезке и 25 баллов в 26 играх сезона

На 60-й минуте россиянин забросил шайбу в пустые ворота, забив свой 909-й гол в регулярках НХЛ за карьеру.
Теперь на счету 40-летнего форварда 2 гола и 3 результативные передачи в 4 последних матчах. В активе Овечкина теперь 25 (12+13) очков в 26 играх текущего регулярного сезона.
