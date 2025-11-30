Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Даллас
3
:
Оттава
1
Все коэффициенты
П1
1.18
X
6.80
П2
20.00
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Калгари
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
5
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2

Овечкин набрал очки в 4-м матче подряд, сегодня — гол и ассист против «Айлендерс». У Александра 2+3 на этом отрезке и 25 баллов в 26 играх сезона

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевой пас на Тома Уилсона в матче против «Айлендерс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ, набрав очки в 4-й встрече подряд.

Источник: Спортс"

На 60-й минуте россиянин забросил шайбу в пустые ворота, забив свой 909-й гол в регулярках НХЛ за карьеру.

Теперь на счету 40-летнего форварда 2 гола и 3 результативные передачи в 4 последних матчах. В активе Овечкина теперь 25 (12+13) очков в 26 играх текущего регулярного сезона.

