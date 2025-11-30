Лямкин после 4:1 с «Шанхаем»: «У “Ак Барса” установка — не отвечать, стерпеть, если есть шанс поиграть в большинстве. Но если драка неизбежна, бить надо первым»

— Неделю назад играли с тем же соперником, 0:2 проигрывали, но отыгрались, сегодня гораздо более уверенная победа. При разборе соперника нашли слабые стороны и удалось воспользоваться ими?
— Да я не сказал бы, что какие-то слабые стороны нашли. Серьезный соперник, обученная команда. Стараются играть в контратаку, быстро гонят с места отбора вперед. Это знали, удачно забили свои голы. И в концовке Тимур Билялов очень много выручил. Но, к сожалению, не смогли ему помочь с «сухарем».
— Не идет большинство. 5 на 3 не забили, 5 на 4 не забили. Уже несколько игр подряд не получается в большинстве забить. Может, какие-то идеи есть, как решить эту проблему?
— Ну, здесь вопросы к нам, к игрокам, в том числе и ко мне, должны ответственно относиться. Каждый игрок должен понимать, что где-то оно будет одно за игру, и его нужно реализовать. Это наша ответственность.
— Почти каждую игру с этой командой у вас какие-то драки, какие-то стычки. Были готовы, что опять будут провокации? Была ли установка тренерская не вестись на них?
— Всегда есть такая установка, чтобы не отвечать где-то, стерпеть, если есть шанс поиграть в большинстве, но если драка неизбежна, то бить надо первым.
— Еще в конце второго периода подметил такой момент, что команды почти играли без средней зоны. Может, тренер как-то в перерыве сказал вам обратить внимание на оборону?
— Да, нам говорили еще во время второго периода, что начинается у нас движение туда-сюда. А мы ведем 2:0 в счете. Нам это невыгодно разменивать.
— Была ли дополнительная мотивация победить при родных мамах?
— Конечно. Большая ответственность, и мы очень рады, что мы выиграли. Они все счастливы. И спасибо клубу за такую возможность. Купили мамам билеты в две стороны, организовали отель, экскурсии, ложу, все на высшем уровне, — сказал Лямкин.