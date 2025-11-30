Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Даллас
3
:
Оттава
1
Все коэффициенты
П1
1.18
X
6.80
П2
20.00
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Калгари
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
5
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2

Лямкин после 4:1 с «Шанхаем»: «У “Ак Барса” установка — не отвечать, стерпеть, если есть шанс поиграть в большинстве. Но если драка неизбежна, бить надо первым»

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал победу над «Шанхаем» (4:1) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

— Неделю назад играли с тем же соперником, 0:2 проигрывали, но отыгрались, сегодня гораздо более уверенная победа. При разборе соперника нашли слабые стороны и удалось воспользоваться ими?

— Да я не сказал бы, что какие-то слабые стороны нашли. Серьезный соперник, обученная команда. Стараются играть в контратаку, быстро гонят с места отбора вперед. Это знали, удачно забили свои голы. И в концовке Тимур Билялов очень много выручил. Но, к сожалению, не смогли ему помочь с «сухарем».

— Не идет большинство. 5 на 3 не забили, 5 на 4 не забили. Уже несколько игр подряд не получается в большинстве забить. Может, какие-то идеи есть, как решить эту проблему?

— Ну, здесь вопросы к нам, к игрокам, в том числе и ко мне, должны ответственно относиться. Каждый игрок должен понимать, что где-то оно будет одно за игру, и его нужно реализовать. Это наша ответственность.

— Почти каждую игру с этой командой у вас какие-то драки, какие-то стычки. Были готовы, что опять будут провокации? Была ли установка тренерская не вестись на них?

— Всегда есть такая установка, чтобы не отвечать где-то, стерпеть, если есть шанс поиграть в большинстве, но если драка неизбежна, то бить надо первым.

— Еще в конце второго периода подметил такой момент, что команды почти играли без средней зоны. Может, тренер как-то в перерыве сказал вам обратить внимание на оборону?

— Да, нам говорили еще во время второго периода, что начинается у нас движение туда-сюда. А мы ведем 2:0 в счете. Нам это невыгодно разменивать.

— Была ли дополнительная мотивация победить при родных мамах?

— Конечно. Большая ответственность, и мы очень рады, что мы выиграли. Они все счастливы. И спасибо клубу за такую возможность. Купили мамам билеты в две стороны, организовали отель, экскурсии, ложу, все на высшем уровне, — сказал Лямкин.