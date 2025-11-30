Лямкин после 4:1 с «Шанхаем»: «У “Ак Барса” установка — не отвечать, стерпеть, если есть шанс поиграть в большинстве. Но если драка неизбежна, бить надо первым»

— Да я не сказал бы, что какие-то слабые стороны нашли. Серьезный соперник, обученная команда. Стараются играть в контратаку, быстро гонят с места отбора вперед. Это знали, удачно забили свои голы. И в концовке Тимур Билялов очень много выручил. Но, к сожалению, не смогли ему помочь с «сухарем».