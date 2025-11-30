«Мы понимаем реакцию наших болельщиков. Мы сами разочарованы даже больше, чем они. Кажется, я уже говорил это ранее, и мы в раздевалке тоже обсуждали этот момент: если мы хотим создать такую атмосферу на нашем льду, чтобы соперникам было невероятно сложно уезжать отсюда с очками, то сейчас мы попросту не генерируем эту энергию», — сказал Мика Зибанежад.
Зибанежад после 1:4 от «Тампы»: «Понимаем фанатов “Рейнджерс”, мы разочарованы даже больше. Мы не создаем атмосферу, чтобы соперникам было сложно набирать очки у нас дома»
Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад высказался о поражении от «Тампы» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.