Сорокин ошибся и выкатил шайбу Уилсону из-за ворот. Форвард «Вашингтона» сделал дубль против «Айлендерс»

На 34-й минуте Сорокин подобрал шайбу за воротами, после чего выполнил пас по направлению к защитнику «Айлендерс» Мэттью Шеферу. Однако шайбу перехватил нападающий «Вашингтона» Том Уилсон и забросил в ворота, оформив дубль.
