Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Даллас
3
:
Оттава
1
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.68
П2
23.00
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Калгари
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
5
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2

Сорокин ошибся и выкатил шайбу Уилсону из-за ворот. Форвард «Вашингтона» сделал дубль против «Айлендерс»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин во втором периоде матч с «Вашингтоном» (1:2, третий период) совершил ошибку, после которой нападающий Том Уилсон забросил шайбу в ворота россиянина.

Источник: Спортс"

На 34-й минуте Сорокин подобрал шайбу за воротами, после чего выполнил пас по направлению к защитнику «Айлендерс» Мэттью Шеферу. Однако шайбу перехватил нападающий «Вашингтона» Том Уилсон и забросил в ворота, оформив дубль.