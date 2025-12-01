Ричмонд
Шабанов не набрал очки против «Вашингтона». У форварда «Айлендерс» 3+4 в 14 матчах сезона

Форвард «Айлендерс» Максим Шабанов не отметился результативными действиями в матче против «Вашингтона» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс"

На счету Шабанова 1 бросок, 1 силовой и «минус 1» за 15:54 на льду. В этом сезоне россиянин набрал 7 (3+4) очков в 14 играх.

Напомним, ранее Шабанов пропустил 12 матчей из-за повреждения ребер.