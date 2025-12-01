Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Даллас
3
:
Оттава
1
Все коэффициенты
П1
1.18
X
6.50
П2
19.00
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Калгари
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
5
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2

«Вашингтон» выиграл 7 из 8 последних матчей, сегодня — 4:1 с «Айлендерс». «Кэпиталс» идут 4-ми на Востоке

«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» (4:1) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ, одержав 7-ю победу в 8 последних встречах.

Источник: Спортс"

Команда под руководством Спенсера Карбери набрала 32 очка после 26 матчей и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции.

«Айлендерс» проиграли 3 домашних матча подряд. Команда Патрика Руа идет 9-й на Востоке с 29 баллами в 26 играх.