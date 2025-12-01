«Вашингтон» выиграл 7 из 8 последних матчей, сегодня — 4:1 с «Айлендерс». «Кэпиталс» идут 4-ми на Востоке

Команда под руководством Спенсера Карбери набрала 32 очка после 26 матчей и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции.
«Айлендерс» проиграли 3 домашних матча подряд. Команда Патрика Руа идет 9-й на Востоке с 29 баллами в 26 играх.
«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» (4:1) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ, одержав 7-ю победу в 8 последних встречах.
