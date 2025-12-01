Вратарь «Каролины» Басси сделал 1-й шатаут в НХЛ, отразив 15 бросков «Калгари». У 27-летнего дебютанта лиги 7 побед в 8 играх в сезоне

27-летний голкипер, до этого сезона не игравший в лиге, отразил все 15 бросков.
Вратарь «Каролины» Брендон Басси сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (1:0) и был признан первой звездой.
27-летний голкипер, до этого сезона не игравший в лиге, отразил все 15 бросков.
В текущем сезоне у Басси, которого «Харрикейнс» забрали с драфта отказов «Флориды» в октябре, стало 7 побед в 8 играх при 90,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,11.