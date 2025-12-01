Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.64
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.50
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.64
П2
4.38
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
6
:
Оттава
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
1
:
Калгари
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
5
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Вашингтон
4
П1
X
П2

Уайтт Джонстон с 3+1, Бедард с 2+2 и Басси с 1-м шатаутом в НХЛ — звезды дня в лиге

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.

Источник: Спортс"

Третья звезда — вратарь «Каролины» Брендон Басси, сыгравший на ноль в матче с «Калгари» (1:0 ОТ) при 15 отраженных бросках. Шатаут стал первым в лиге для 27-летнего голкипера, до этого сезона не игравшего в ней.

Вторая звезда — форвард «Чикаго» Коннор Бедард с 4 (2+2) очками в матче с «Анахаймом» (5:3), 20-летний канадец делит 2-е место в гонке бомбардиров лиги.

Первая звезда — форвард «Далласа» Уайтт Джонстон с 4 (3+1) очками в матче с «Оттавой» (6:1). Хет-трик стал для 22-летнего американца 4-м за карьеру в лиге.