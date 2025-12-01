Уайтт Джонстон с 3+1, Бедард с 2+2 и Басси с 1-м шатаутом в НХЛ — звезды дня в лиге

Третья звезда — вратарь «Каролины» Брендон Басси, сыгравший на ноль в матче с «Калгари» (1:0 ОТ) при 15 отраженных бросках. Шатаут стал первым в лиге для 27-летнего голкипера, до этого сезона не игравшего в ней.
Вторая звезда — форвард «Чикаго» Коннор Бедард с 4 (2+2) очками в матче с «Анахаймом» (5:3), 20-летний канадец делит 2-е место в гонке бомбардиров лиги.
Первая звезда — форвард «Далласа» Уайтт Джонстон с 4 (3+1) очками в матче с «Оттавой» (6:1). Хет-трик стал для 22-летнего американца 4-м за карьеру в лиге.