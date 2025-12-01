Плющев о СКА: «Клуб пошел по пути “Зенита” — занялся перебором легионеров. С ними нет никакой перспективы. Кто все эти люди, третьесортные по меркам мирового хоккея?»

С 32 очками в 29 играх клуб из Санкт-Петербурга идет на 8-м месте в Западной конференции в Фонбет Чемпионате КХЛ.
"Весь сентябрь и октябрь команду трясло, по сути, она оказалась не подготовлена к сезону.
И вот в ноябре, пытаясь прикрыть слабую тренерскую работу, СКА пошел по пути «Зенита». Занялся перебором легионеров. Посыпались все эти Дюбе, Лайпсики и прочая публика, которая способна дать результат сегодня, а там хоть потоп.
Как бы в прошлом сезоне я не критиковал СКА, но легионеров в команде практически не было, а самое ответственное игровое время получали российские игроки, молодежь. Но сегодня у Санкт-Петербурга нет никакой перспективы — со всеми этими Мерфи, Менеллами, Филлипсами, Бландизи, Гримальди, Дюбе, Лайпсиками.
Кто все эти люди, третьесортные по меркам мирового хоккея? Что они могут дать Санкт-Петербургу, КХЛ и всему нашему спорту?" — задался вопросами заслуженный тренер России.
В FONBET чемпионате КХЛ действует лимит — не более 5 легионеров на команду. За клуб из Санкт-Петербурга играют два североамериканских хоккеиста с российским гражданством: Бреннан Менелл и Брендан Лайпсик.