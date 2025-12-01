Плющев о СКА: «Клуб пошел по пути “Зенита” — занялся перебором легионеров. С ними нет никакой перспективы. Кто все эти люди, третьесортные по меркам мирового хоккея?»

Как бы в прошлом сезоне я не критиковал СКА, но легионеров в команде практически не было, а самое ответственное игровое время получали российские игроки, молодежь. Но сегодня у Санкт-Петербурга нет никакой перспективы — со всеми этими Мерфи, Менеллами, Филлипсами, Бландизи, Гримальди, Дюбе, Лайпсиками.