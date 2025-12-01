Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.64
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.50
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.64
П2
4.38
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
6
:
Оттава
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
1
:
Калгари
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
5
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Вашингтон
4
П1
X
П2

«Шанхай» недоволен игрой Рендулича — у форварда 0 очков и «минус 7» в последних 5 играх. Вскоре он может сменить клуб (Артур Хайруллин)

«Шанхай» недоволен игрой форварда Борны Рендулича, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Источник: Спортс"

33-летний форвард не вошел в состав китайского клуба на матч Фонбет Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:4).

В 5 предыдущих играх он остался без очков при полезности «минус 7». Всего в сезоне у хорвата 22 (10+12) балла в 30 играх.