«Шанхай» недоволен игрой Рендулича — у форварда 0 очков и «минус 7» в последних 5 играх. Вскоре он может сменить клуб (Артур Хайруллин)

«Шанхай» недоволен игрой форварда Борны Рендулича, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
33-летний форвард не вошел в состав китайского клуба на матч Фонбет Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:4).
В 5 предыдущих играх он остался без очков при полезности «минус 7». Всего в сезоне у хорвата 22 (10+12) балла в 30 играх.