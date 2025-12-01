Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.32
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.02
П2
3.50
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.31
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Барыс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
6
:
Оттава
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
1
:
Калгари
0
П1
X
П2

Дыняк про 4:1 с «Шанхаем»: «Мамы подняли боевой дух “Ак Барса”, когда увидели их на арене — это подстегнуло. Биляшик всегда нас тащит, где-то мы ему не помогли»

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о победе над «Шанхаем» (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Хочу поблагодарить «Ак Барс» за то, что пригласили наших мам на игру. Это было сюрпризом для нас, они подняли наш боевой дух и нам удалось победить в таком важном матче.

— Тяжело играть, когда на протяжении всей игры за вами следит мама?

— Не задумывался. Волнения не было, настраивались на игру как обычно. Когда увидели наших мам на арене — нас это подстегнуло.

— Сегодня вы оформили хет-трик Горди Хоу. Было ли что-то подобное в карьере?

— Возможно, что такое было в МХЛ. В КХЛ точно не было.

— Поддержали Тимура Билялова после игры? Ему чуть-чуть не хватило до «сухаря».

— Биляшик всегда нас тащит. Вспомните, сколько выходов сегодня было — он тащил. Где-то мы не до конца доработали, не помогли ему, — сказал Дыняк.

Дыняк и Кленденинг подрались в матче «Ак Барса» с «Шанхаем». После обмена ударами Никита повалил Адама на лед, оба игрока получили по 2+2 минуты штрафа.