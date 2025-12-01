Дыняк про 4:1 с «Шанхаем»: «Мамы подняли боевой дух “Ак Барса”, когда увидели их на арене — это подстегнуло. Биляшик всегда нас тащит, где-то мы ему не помогли»

— Хочу поблагодарить «Ак Барс» за то, что пригласили наших мам на игру. Это было сюрпризом для нас, они подняли наш боевой дух и нам удалось победить в таком важном матче.
— Тяжело играть, когда на протяжении всей игры за вами следит мама?
— Не задумывался. Волнения не было, настраивались на игру как обычно. Когда увидели наших мам на арене — нас это подстегнуло.
— Сегодня вы оформили хет-трик Горди Хоу. Было ли что-то подобное в карьере?
— Возможно, что такое было в МХЛ. В КХЛ точно не было.
— Поддержали Тимура Билялова после игры? Ему чуть-чуть не хватило до «сухаря».
— Биляшик всегда нас тащит. Вспомните, сколько выходов сегодня было — он тащил. Где-то мы не до конца доработали, не помогли ему, — сказал Дыняк.
Дыняк и Кленденинг подрались в матче «Ак Барса» с «Шанхаем». После обмена ударами Никита повалил Адама на лед, оба игрока получили по 2+2 минуты штрафа.