Экс-порноактриса Luxury Girl оценила внешность Овечкина: «10 из 10. Харизма, совокупность качеств»

«По десятибальной шкале Овечкин 10 из 10. Харизма, совокупность качеств», — заявила Luxury Girl.
Сейчас Марченко является амбассадором букмекерской конторы и стримером, а также участвует в различных интернет-шоу.
