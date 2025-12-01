Ричмонд
Плющев о результативности Овечкина: «Не быть же ему статистом. Человек в хорошей форме, все идет в положительном направлении»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал результативность Александра Овечкина в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс"

40-летний нападающий «Вашингтона» набрал 25 (12+13) очков за 26 игр при полезности «плюс 9».

— Если человек забивает регулярно, отмечается своими хорошими действиями на площадке, то, наверное, можно сказать, что он находится в хорошей форме, что он делает то, что хорошо делал раньше и делает сейчас.

Все идет в том положительном направлении, в котором, наверное, руководители клуба хотели его видеть, и он сам себя хотел видеть на площадке. Не быть же ему статистом.

— Смогут ли они взять Кубок Стэнли в этом сезоне или рано говорить об этом?

— Сезон в НХЛ только начался, поэтому говорить о чем‑либо, делать выводы… Мечтать — можно. Анализы делать профессиональные — нет, конечно, — сказал Плющев.

? 909-й гол Овечкина: просто завез в ворота «Айлендерс». А еще отдал гениальный пас.

