Плющев о результативности Овечкина: «Не быть же ему статистом. Человек в хорошей форме, все идет в положительном направлении»

40-летний нападающий «Вашингтона» набрал 25 (12+13) очков за 26 игр при полезности «плюс 9».
— Если человек забивает регулярно, отмечается своими хорошими действиями на площадке, то, наверное, можно сказать, что он находится в хорошей форме, что он делает то, что хорошо делал раньше и делает сейчас.
Все идет в том положительном направлении, в котором, наверное, руководители клуба хотели его видеть, и он сам себя хотел видеть на площадке. Не быть же ему статистом.
— Смогут ли они взять Кубок Стэнли в этом сезоне или рано говорить об этом?
— Сезон в НХЛ только начался, поэтому говорить о чем‑либо, делать выводы… Мечтать — можно. Анализы делать профессиональные — нет, конечно, — сказал Плющев.
