Козырев о 3:2 с «Трактором»: «Ключевой момент — наш 3-й быстрый гол, который позволил сохранить гандикап. В концовке играли исключительно на результат»

— Хорошая командная победа. Ключевой момент матча — наверное, наш третий быстрый гол, который позволил нам сохранить гандикап. В концовке мы играли исключительно на результат.
— «Трактор» в предыдущих двух матчах забросил пятнадцать шайб. Вы это учитывали как-то?
— Конечно, мы готовимся к каждому сопернику. Старались играть надежно в обороне. Безусловно, мы готовимся. Готовимся и разбираем любого соперника, — сказал Козырев.
«Северсталь» выиграла 7 из 8 последних матчей — сегодня 3:2 с «Трактором». Команда Козырева идет 1-й на Западе.