02.12
Нью-Джерси
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.50
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
02.12
Филадельфия
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.40
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
02.12
Баффало
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.50
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
02.12
Сент-Луис
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.50
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
02.12
Сан-Хосе
:
Юта
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.47
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
2
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Барыс
1
П1
X
П2

Козырев о 3:2 с «Трактором»: «Ключевой момент — наш 3-й быстрый гол, который позволил сохранить гандикап. В концовке играли исключительно на результат»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу в матче против «Трактора» (3:2).

Источник: Спортс"

— Хорошая командная победа. Ключевой момент матча — наверное, наш третий быстрый гол, который позволил нам сохранить гандикап. В концовке мы играли исключительно на результат.

— «Трактор» в предыдущих двух матчах забросил пятнадцать шайб. Вы это учитывали как-то?

— Конечно, мы готовимся к каждому сопернику. Старались играть надежно в обороне. Безусловно, мы готовимся. Готовимся и разбираем любого соперника, — сказал Козырев.

«Северсталь» выиграла 7 из 8 последних матчей — сегодня 3:2 с «Трактором». Команда Козырева идет 1-й на Западе.