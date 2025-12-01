Рише о 2:3 от «Северстали»: «Впечатление, что в 1-м периоде мы будто смотрели игру со стороны. Потом ситуацию, конечно, исправили, но в хоккее нужно играть все 60 минут, а не только 40&ra

— Сложилось впечатление, что мы в первом периоде будто смотрели игру со стороны. Мы понимали, что «Северсталь» — быстрая команда, у них высокая скорость катания. Но опять же — мы как будто смотрели в первом периоде со стороны.
После первого периода ситуацию, конечно, исправили, но в хоккее нужно играть все шестьдесят минут, а не только сорок.
— Не повлияли ли на результат сегодняшней игры крупные победы в прошедших двух матчах?
— Нет, я не думаю, что результат последних двух матчей как-то повлиял на этот матч. До этого у нас были хорошие матчи, в которых мы проиграли. Как раз-таки те матчи, которые вы упомянули, в которых мы выиграли с хорошим преимуществом, тоже были. На основе этого мы продолжаем выстраивать свою игру дальше.
Я уже отмечал, что последние сорок минут сегодняшнего матча тоже были хорошими — сделали много правильных вещей. От этого и будем отталкиваться в дальнейших матчах.
— Надолго ли выбыли Светлаков и Мыльников?
— До паузы точно не выйдут.
— Прокомментируйте, пожалуйста, подписание Лозебникова. Когда его уже можно будет увидеть в воротах?
— По следующему матчу по вратарю мы будем принимать решение с тренерским штабом сегодня вечером. На текущий момент мы довольны тем, как играет Савелий.
Но, учитывая тот факт, что Мыльников не вернется в состав до перерыва, подписание этого вратаря дает нам большую вариативность. В каком-то плане даже безопасность.
— Зубов присоединился к команде. Ваши впечатления от работы с ним?
— На мой взгляд, Сергей Зубов — очень важное назначение для нашего коллектива. Вчера он практически в одно время с командой прибыл в Череповец. Уже за ужином у него была возможность познакомиться с командой.
На мой взгляд, все идет отлично. Сергей Зубов — и опытный игрок, и опытный ассистент главного тренера, и опытный главный тренер. Мы рады, что он с нами.
— Артемий Низамеев был отправлен в ВХЛ. Почему именно он был отправлен в «Челмет»?
— На мой взгляд, игроки нападения должны реализовывать моменты и получать достаточно игрового времени. Для того, чтобы у Артемия было еще больше уверенности, мы приняли решение отправить его в «Челмет».
Я знаю, что сегодня он как раз этой возможностью, играя за нашу команду в ВХЛ, воспользовался, — сказал Рише.