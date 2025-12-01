Ричмонд
02.12
Нью-Джерси
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.50
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
02.12
Филадельфия
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.40
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
02.12
Баффало
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.50
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
02.12
Сент-Луис
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.50
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
02.12
Сан-Хосе
:
Юта
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.47
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
2
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Барыс
1
П1
X
П2

Вячеслав Козлов о том, почему обменяли Артема Кудашова: «По просьбе Алексея Николаевича. Он лично участвовал в процессе и договаривался с руководством»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Вячеслав Козлов после победы над «Торпедо» (4:0) высказался об обмене защитника Артема Кудашова в «Адмирал».

Источник: Спортс"

Сегодня «Динамо» отозвало Артема Кудашова из «Нефтехимика», где он играл на правах аренды, и обменяло его в «Адмирал» на денежную компенсацию.

20-летний хоккеист является сыном бывшего главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова. 17 ноября клуб уволил специалиста.

— Сегодня за московское «Динамо» забили сразу три воспитанника клуба, но при этом еще одного воспитанника — защитника Артем Кудашова — обменяли в «Адмирал». Почему решили с ним окончательно расстаться?

— По просьбе Алексея Николаевича [Кудашова]. Он сам лично участвовал в этом процессе и договаривался с руководством, — сказал Козлов.