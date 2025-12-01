Вячеслав Козлов о том, почему обменяли Артема Кудашова: «По просьбе Алексея Николаевича. Он лично участвовал в процессе и договаривался с руководством»

Сегодня «Динамо» отозвало Артема Кудашова из «Нефтехимика», где он играл на правах аренды, и обменяло его в «Адмирал» на денежную компенсацию.
20-летний хоккеист является сыном бывшего главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова. 17 ноября клуб уволил специалиста.
— Сегодня за московское «Динамо» забили сразу три воспитанника клуба, но при этом еще одного воспитанника — защитника Артем Кудашова — обменяли в «Адмирал». Почему решили с ним окончательно расстаться?
— По просьбе Алексея Николаевича [Кудашова]. Он сам лично участвовал в этом процессе и договаривался с руководством, — сказал Козлов.