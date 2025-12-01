Исаков о 0:4 от «Динамо»: «Получили ненужные удаления, дали сопернику шанс, потом находились в роли догоняющих. Были хорошие шансы вернуться в игру, не воспользовались ими»

— Игра с самого начала не заладилась. Получили эти ненужные удаления, дали сопернику шанс, потом уже находились в роли догоняющих. У нас были хорошие шансы, чтобы вернуться в игру, однако ими не воспользовались — в итоге получили четыре шайбы.
В третьем периоде, казалось бы, нагнетали, пытались что-то исправить, но было уже тяжело что-то сделать. Единственное — даже при плохой игре надо стараться сохранять хорошие качества, стараться что-то поменять.
— Если говорить об удалениях, можно ли сказать, что дисциплина — главная причина поражения сегодня?
— Знаете, выстояли бы — спокойно играли бы дальше. Но при первом же удалении получили и второе. Так бывает, однако точно не повлияли эти удаления на результат.
— Принс, как понял, из-за повреждения ушел в третьем периоде. Виктор Федоров играл весь третий период. Как он вам на этом отрезке?
— У нас еще Воронин ушел в третьем периоде. Немножко сегодня, как иногда говорят, «черт побери» пошел по игре.
Виктор старается, понятно, горит в каждой смене как молодой игрок. Мне нравится, он полностью понимает, что мы хотим, но не думаю, что будет играть каждый матч, — сказал Исаков.