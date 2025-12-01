Исаков о 0:4 от «Динамо»: «Получили ненужные удаления, дали сопернику шанс, потом находились в роли догоняющих. Были хорошие шансы вернуться в игру, не воспользовались ими»

— Игра с самого начала не заладилась. Получили эти ненужные удаления, дали сопернику шанс, потом уже находились в роли догоняющих. У нас были хорошие шансы, чтобы вернуться в игру, однако ими не воспользовались — в итоге получили четыре шайбы.