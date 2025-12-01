Комтуа о Вячеславе Козлове: «Надеюсь, он останется главным тренером “Динамо”. Он хорошо контактирует со всеми игроками, спокойный»

Козлов стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Алексея Кудашова, который покинул клуб 17 ноября.
"Я надеюсь, что он останется нашим главным тренером. Он хорошо контактирует со всеми игроками, спокойный. Последние два матча мы провели очень уверенно. Надеюсь, что мы сможем побеждать и дальше для того, чтобы он остался.
По ходу сезона у нас было много изменений в звеньях, поэтому не всегда просто сразу найти «химию». Сейчас мы много тренируем большинство, нам надо продолжать играть в том же духе.
Безусловно, я чувствую больше уверенности в игре с шайбой и могу действовать более агрессивно, я стал лучше играть перед воротами. У нас была встреча и беседа с Вячеславом Козловым, он сказал, что это то, что он хочет от меня видеть", — сказал Комтуа.