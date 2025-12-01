Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
02.12
Нью-Джерси
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.50
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
02.12
Филадельфия
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.40
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
02.12
Баффало
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.50
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
02.12
Сент-Луис
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.50
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
02.12
Сан-Хосе
:
Юта
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.47
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
2
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Барыс
1
П1
X
П2

Комтуа о Вячеславе Козлове: «Надеюсь, он останется главным тренером “Динамо”. Он хорошо контактирует со всеми игроками, спокойный»

Канадский нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа надеется, что Вячеслав Козлов будет утвержден главным тренером команды.

Источник: Спортс"

Козлов стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Алексея Кудашова, который покинул клуб 17 ноября.

"Я надеюсь, что он останется нашим главным тренером. Он хорошо контактирует со всеми игроками, спокойный. Последние два матча мы провели очень уверенно. Надеюсь, что мы сможем побеждать и дальше для того, чтобы он остался.

По ходу сезона у нас было много изменений в звеньях, поэтому не всегда просто сразу найти «химию». Сейчас мы много тренируем большинство, нам надо продолжать играть в том же духе.

Безусловно, я чувствую больше уверенности в игре с шайбой и могу действовать более агрессивно, я стал лучше играть перед воротами. У нас была встреча и беседа с Вячеславом Козловым, он сказал, что это то, что он хочет от меня видеть", — сказал Комтуа.