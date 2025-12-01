Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.50
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Юта
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.40
П2
1.98
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.42
П2
1.68
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.73
П2
4.71
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
2
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Барыс
1
П1
X
П2

Никитин о том, что Коваленко не играл в 1-м периоде после удаления: «Если бы он думал, исправил бы ситуацию. Критическое мышление должно быть, чтобы сопоставлять, что можно делать, что нельзя»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался после матча против «Салавата» (2:3 Б).

Источник: Спортс"

По ходу игры ЦСКА отыгрался с 0:2.

— Сегодня, наверное, удаления такие были, мягко говоря, ненужные. Они постоянно и силы забирали, и импульс давали сопернику. Ребята достаточно моментов создали, чтобы игру выигрывать. Но в хоккее выигрывает тот, кто больше забивает.

— Есть ли понимание, почему первая половина матча не получилась? Сегодня видели два разных ЦСКА?

— Я не сказал бы, что мы плохо играли в начале. Во-первых, Уфа — достаточно быстрая команда, они очень хорошо все периоды начинали первые. И, опять же, глупое удаление, по-другому не скажешь. Ни у них, ни у нас не было моментов — кто кого перебегает.

Поэтому я бы не сказал, что мы должны доминировать с первого периода. Парни нашли в себе силы при игре, где по счету не складывалось, планомерно, смена за сменой играли, поэтому я бы это отметил.

— Есть ли информация по травме Максима Соркина?

— Не знаю. Врачи, наверное, скажут завтра.

— Сегодня Коваленко не играл в первом периоде после удаления. Это был вопрос дисциплины?

— Если бы он думал, то исправил бы эту ситуацию. Критическое мышление должно быть у игроков, чтобы сопоставлять, что можно делать, что нельзя, и учиться на своих ошибках. В этом-то как раз и есть класс игрока.

Я привык доверять людям. Казнить за ошибки — самое простое. Достучаться до человека, сделать его лидером команды — это дорогого стоит. Поэтому мы на этом пути идем.

— Второй матч пропускает Нестеров, Спронг — первый. Поясните, почему.

— Никите шайба попала в лицо, он сегодня начал тренироваться уже. Сегодня играли те, кто на команду играет, по Спронгу тренерское решение.

— Спронг по статистике лидер вашей команды, и на площадке заметны его ярко выраженные плюсы, но сегодня вы сказали, нужен был командный хоккей, командный игрок. В чем противоречие в его игре?

— Смотрите на турнирную таблицу, и статистика личная со статистикой командной не совпадает. Вот когда командная статистика подкреплена личной статистикой или личная статистика помогает команде побеждать, тогда это статистика эффективная, а вы говорите все про эффектные вещи. Это две большие разницы, — сказал Никитин.