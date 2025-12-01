Никитин о том, что Коваленко не играл в 1-м периоде после удаления: «Если бы он думал, исправил бы ситуацию. Критическое мышление должно быть, чтобы сопоставлять, что можно делать, что нельзя»

По ходу игры ЦСКА отыгрался с 0:2.
— Сегодня, наверное, удаления такие были, мягко говоря, ненужные. Они постоянно и силы забирали, и импульс давали сопернику. Ребята достаточно моментов создали, чтобы игру выигрывать. Но в хоккее выигрывает тот, кто больше забивает.
— Есть ли понимание, почему первая половина матча не получилась? Сегодня видели два разных ЦСКА?
— Я не сказал бы, что мы плохо играли в начале. Во-первых, Уфа — достаточно быстрая команда, они очень хорошо все периоды начинали первые. И, опять же, глупое удаление, по-другому не скажешь. Ни у них, ни у нас не было моментов — кто кого перебегает.
Поэтому я бы не сказал, что мы должны доминировать с первого периода. Парни нашли в себе силы при игре, где по счету не складывалось, планомерно, смена за сменой играли, поэтому я бы это отметил.
— Есть ли информация по травме Максима Соркина?
— Не знаю. Врачи, наверное, скажут завтра.
— Сегодня Коваленко не играл в первом периоде после удаления. Это был вопрос дисциплины?
— Если бы он думал, то исправил бы эту ситуацию. Критическое мышление должно быть у игроков, чтобы сопоставлять, что можно делать, что нельзя, и учиться на своих ошибках. В этом-то как раз и есть класс игрока.
Я привык доверять людям. Казнить за ошибки — самое простое. Достучаться до человека, сделать его лидером команды — это дорогого стоит. Поэтому мы на этом пути идем.
— Второй матч пропускает Нестеров, Спронг — первый. Поясните, почему.
— Никите шайба попала в лицо, он сегодня начал тренироваться уже. Сегодня играли те, кто на команду играет, по Спронгу тренерское решение.
— Спронг по статистике лидер вашей команды, и на площадке заметны его ярко выраженные плюсы, но сегодня вы сказали, нужен был командный хоккей, командный игрок. В чем противоречие в его игре?
— Смотрите на турнирную таблицу, и статистика личная со статистикой командной не совпадает. Вот когда командная статистика подкреплена личной статистикой или личная статистика помогает команде побеждать, тогда это статистика эффективная, а вы говорите все про эффектные вещи. Это две большие разницы, — сказал Никитин.