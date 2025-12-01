Козлов о 3:2 с ЦСКА: «При не самой лучшей игре в атаке нашли пути к победе. Хорошо играли в обороне, сдерживали натиск. Очень важные 2 очка»

— При не самой лучшей игре в атаке мы нашли пути к победе. Хорошо играли в обороне, сдерживали натиск. Очень важные два очка. Огромное спасибо нашим болельщикам, которые всегда в гостях нас хорошо поддерживают.
— Показалось, что сегодня была игра без ворот. Была задумка сыграть построже?
— Нападающие ушли в тень, часто мы отбрасывали шайбу. Они хорошо контролировали игру в нашей зоне, поэтому нам приходилось хорошо играть в обороне.
— У Жаровского сложный график. Не думали дать ему отдых?
— Он вроде бы выдерживает. В 18 лет быстрее восстанавливаешься, так что пока игру держит, не выпадает, не смысла менять его.
— Шелдон Ремпал добавляет в игре?
— Да, видно, что он адаптируется, лучше выглядит. Надеюсь, он будет дальше так прогрессировать.
— Есть вариант, что дадите отдохнуть Вязовому и выпустите Коновалова?
— Пока ситуация не позволяет, и Вязовой пока свеж, так что он будет играть. Илья — профессионал, он готовится, ждет шанса сыграть, — сказал Козлов.