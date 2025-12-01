Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.50
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Юта
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.40
П2
1.98
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.42
П2
1.68
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.73
П2
4.71
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
2
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Барыс
1
П1
X
П2

Козлов о 3:2 с ЦСКА: «При не самой лучшей игре в атаке нашли пути к победе. Хорошо играли в обороне, сдерживали натиск. Очень важные 2 очка»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча с ЦСКА (3:2 Б).

— При не самой лучшей игре в атаке мы нашли пути к победе. Хорошо играли в обороне, сдерживали натиск. Очень важные два очка. Огромное спасибо нашим болельщикам, которые всегда в гостях нас хорошо поддерживают.

— Показалось, что сегодня была игра без ворот. Была задумка сыграть построже?

— Нападающие ушли в тень, часто мы отбрасывали шайбу. Они хорошо контролировали игру в нашей зоне, поэтому нам приходилось хорошо играть в обороне.

— У Жаровского сложный график. Не думали дать ему отдых?

— Он вроде бы выдерживает. В 18 лет быстрее восстанавливаешься, так что пока игру держит, не выпадает, не смысла менять его.

— Шелдон Ремпал добавляет в игре?

— Да, видно, что он адаптируется, лучше выглядит. Надеюсь, он будет дальше так прогрессировать.

— Есть вариант, что дадите отдохнуть Вязовому и выпустите Коновалова?

— Пока ситуация не позволяет, и Вязовой пока свеж, так что он будет играть. Илья — профессионал, он готовится, ждет шанса сыграть, — сказал Козлов.