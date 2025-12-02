Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.50
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Юта
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.40
П2
1.98
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.42
П2
1.68
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.73
П2
4.71
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
2
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Барыс
1
П1
X
П2

Вячеслав Козлов об отсутствии Подъяпольского: «Он подхватил какой-то вирус. Не собираемся его ни обменивать, ни продавать»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Вячеслав Козлов после победы над «Торпедо» (4:0) высказался о том, почему не играет голкипер Владислав Подъяпольский.

Источник: Спортс"

— Перед матчем вы говорили, что Владислав Подъяпольский отсутствует сегодня по болезни. После встречи эта версия не поменялась?

— Нет. Сначала мы ему дали отдых, а потом он заболел. Он сыграл 12 матчей из последних 13. Поэтому мы дали ему отдохнуть, потом начали тренировать, но сейчас он подхватил какой-то вирус. Это не связано. Мы не собираемся его ни обменивать, ни продавать.

— То есть он вернется в состав, когда выздоровеет?

— Конечно.

— При этом сегодня вы сказали, что Максим Моторыгин играет лучше, когда Владислава нет.

— Наверное, это так. Максим не нервничает так, как когда Подъяпольский сидит вторым. Это такое предположение.

— И как будете делить нагрузку на выезде?

— А я не думаю, что Владислав успеет выздороветь к выезду, — сказал Козлов.