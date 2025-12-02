Вячеслав Козлов об отсутствии Подъяпольского: «Он подхватил какой-то вирус. Не собираемся его ни обменивать, ни продавать»

— Перед матчем вы говорили, что Владислав Подъяпольский отсутствует сегодня по болезни. После встречи эта версия не поменялась?
— Нет. Сначала мы ему дали отдых, а потом он заболел. Он сыграл 12 матчей из последних 13. Поэтому мы дали ему отдохнуть, потом начали тренировать, но сейчас он подхватил какой-то вирус. Это не связано. Мы не собираемся его ни обменивать, ни продавать.
— То есть он вернется в состав, когда выздоровеет?
— Конечно.
— При этом сегодня вы сказали, что Максим Моторыгин играет лучше, когда Владислава нет.
— Наверное, это так. Максим не нервничает так, как когда Подъяпольский сидит вторым. Это такое предположение.
— И как будете делить нагрузку на выезде?
— А я не думаю, что Владислав успеет выздороветь к выезду, — сказал Козлов.