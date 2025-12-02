Никитин об отсутствии Спронга: «Тренерское решение, играли те, кто на команду играет. Смотрите на турнирную таблицу, статистика личная со статистикой командной не совпадает»

В 29 играх форвард набрал 31 (12+19) баллов. Нападающий пропустил матч против «Салавата».
На данный момент ЦСКА идет 8-м на Западе с 32 баллами после 32 игр.
— Второй матч пропускает Нестеров, Спронг — первый. Поясните, почему.
— Никите шайба попала в лицо, он сегодня начал тренироваться уже.
Сегодня играли те, кто на команду играет, по Спронгу тренерское решение.
— Спронг по статистике лидер вашей команды, и на площадке заметны его ярко выраженные плюсы, но сегодня вы сказали, нужен был командный хоккей, командный игрок. В чем противоречие в его игре?
— Смотрите на турнирную таблицу, и статистика личная со статистикой командной не совпадает. Вот когда командная статистика подкреплена личной статистикой или личная статистика помогает команде побеждать, тогда это статистика эффективная, а вы говорите все про эффектные вещи. Это две большие разницы, — сказал Никитин.