04:00
Сент-Луис
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.50
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Юта
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.40
П2
1.98
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.42
П2
1.68
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.73
П2
4.71
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
2
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Барыс
1
П1
X
П2

Никитин об отсутствии Спронга: «Тренерское решение, играли те, кто на команду играет. Смотрите на турнирную таблицу, статистика личная со статистикой командной не совпадает»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после матча против «Салавата» (2:3 Б) высказался о выступлении нападающего Дэниэла Спронга.

Источник: Спортс"

В 29 играх форвард набрал 31 (12+19) баллов. Нападающий пропустил матч против «Салавата».

На данный момент ЦСКА идет 8-м на Западе с 32 баллами после 32 игр.

— Второй матч пропускает Нестеров, Спронг — первый. Поясните, почему.

— Никите шайба попала в лицо, он сегодня начал тренироваться уже.

Сегодня играли те, кто на команду играет, по Спронгу тренерское решение.

— Спронг по статистике лидер вашей команды, и на площадке заметны его ярко выраженные плюсы, но сегодня вы сказали, нужен был командный хоккей, командный игрок. В чем противоречие в его игре?

— Смотрите на турнирную таблицу, и статистика личная со статистикой командной не совпадает. Вот когда командная статистика подкреплена личной статистикой или личная статистика помогает команде побеждать, тогда это статистика эффективная, а вы говорите все про эффектные вещи. Это две большие разницы, — сказал Никитин.