Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.50
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Юта
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.40
П2
1.98
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.42
П2
1.68
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.73
П2
4.71
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
2
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Барыс
1
П1
X
П2

Алалыкин о 7-м месте «Салавата»: «Не сказал бы, что мы влетели в плей-офф, еще половина чемпионата впереди. Будем дальше работать, укрепляться там»

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин подвел итоги матча против ЦСКА (3:2 Б).

«Салават» занимает 7-е место в таблице Востока с 29 очками в 31 игре.

— Упустили нить игры в третьем периоде, но сумели довести встречу до победы. Приятно побеждать, но на данный момент наше турнирное положение такое, что все может поменяться. Надо продолжать работать в каждой игре.

— Вернулись в зону плей-офф. Можно сказать, камень с плеч упал? Были башкирские танцы в раздевалке?

— Танцев не было, но приятно победить. Не сказал бы, что мы влетели в плей-офф, еще половина чемпионата впереди, так что будем дальше работать, укрепляться там и быть выше.

— Насколько ЦСКА был похож на «Локомотив» Никитина?

— У армейцев габаритная команда, у нас ребята средних габаритов. Было тяжело, но мы старались выигрывать единоборства и проявлять свой характер, — сказал Алалыкин.