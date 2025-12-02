Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.50
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Юта
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.40
П2
1.98
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.42
П2
1.68
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.73
П2
4.71
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
2
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Барыс
1
П1
X
П2

Вячеслав Козлов о «Динамо»: «Выиграть 2 игры подряд, не пропустив ни одной шайбы, это достойно. “Локомотив” и “Торпедо” — наши принципиальные соперники, а нам нужно подниматься

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (4:0).

Источник: Спортс"

— Забили два гола в большинстве и потом все время нагнетали и нагнетали. Наверное, во втором периоде в последние пять минут соперник нас закрыл. Но мы правильно отоборонялись и не дали «Торпедо» много шансов.

Нас с победой, ребята молодцы. Огромное спасибо болельщикам за поддержку на протяжении всей игры. Очень хорошая атмосфера на стадионе.

— Какой была ваша установка на третий период, потому что счет 4:0 логичным образом расслабляет команду, тогда как соперник продолжает бороться и в хоккее бывали разные прецеденты?

— Мы сказали ребятам, чтобы не пропускали контратак, потому что «Торпедо» очень много голов с них забивает. Когда они давят соперника, отбирают шайбу и сразу атакуют с ходу. Поэтому нам надо было встречать их, а не догонять. Ребята это выполнили. Также просили сыграть очень аккуратно, за нашего вратаря, чтобы он сыграл еще один матч на ноль.

— Согласны с тем, что «Динамо» в ходе этой пятиматчевой домашней серии шло по нарастающей и сегодня получился лучший матч под вашим руководством?

— Вы знаете, выиграть две подряд игры, не пропустив ни одной шайбы, это достойно. Мы встречались с «Локомотивом» и «Торпедо». Это наши принципиальные соперники, а нам нужно подниматься в турнирной таблице.

Выполнили установку, выиграли матчи. Сейчас нужно готовиться к выездной серии. Мы идем от игры к игре, — сказал Козлов.