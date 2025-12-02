Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.42
X
4.71
П2
1.67
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.73
П2
4.71
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
6
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
2
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2

Мичков без очков против «Питтсбурга»: 4 броска, 2 потери и «минус 1» за 16:56 (2-е время в этом сезоне). Его малый штраф был реализован соперником

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (1:5).

На счету 20-летнего россиянина 14 (8+6) очков в 25 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».

Сегодня Мичков провел на льду 16 минут 56 секунд — 4-е время среди форвардов «Флайерс». В текущем сезоне он только раз получал больше времени на льду (18:48 в матче с «Виннипегом» в октябре).

Матвей 4 раза бросил в створ, допустил 2 потери и завершил встречу с полезностью «минус 1». В третьем периоде его малый штраф за удар соперника клюшкой по рукам был реализован «Пингвинс», сделавшими счет 4:1 в свою пользу.