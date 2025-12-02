Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.42
X
4.71
П2
1.67
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.73
П2
4.71
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
6
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
2
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2

Воронков провел 2 драки в матче против «Нью-Джерси». Он отправил в нокаут Диллона, досрочно завершившего 1000-й матч в НХЛ

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков дважды подался в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:3).

В начале второго периода 25-летний россиянин сцепился с защитником «Девилс» Бренденом Диллоном у ворот соперника. Драка вышла короткой — Воронкову удалось нанести удар, после которого соперник упал на лед.

35-летний канадец, для которого этот матч был 1000-м в регулярках лиги, ушел со льда с помощью партнеров. Он провел еще несколько смен, но на третий период уже не вышел.

В середине второго периода в драку с Воронковым вступил форвард «Нью-Джерси» Стефан Ноусен. В их бою основной обмен ударами состоялся уже после падения обоих игроков на лед.

В итоге Дмитрий (11:56, нейтральная полезность) завершил встречу с 10 минутами штрафа.