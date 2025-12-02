Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.42
X
4.71
П2
1.67
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.73
П2
4.71
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
6
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
2
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2

Сеннеке — 1-й новичок с 20 очками в этом сезоне НХЛ. Он довел результативную серию до 8 матчей и повторил рекорд Карии для дебютантов «Анахайма»

Форвард «Анахайма» Беккетт Сеннеке сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (4:1).

19-летний канадец стал первым новичком в этом сезоне, набравшим 20 очков. У него 7 заброшенных шайб и 13 передач в 26 играх (полезность «+3», среднее время на льду 16:37).

Третий номер драфта-2024 довел результативную серию до 8 матчей (1+7 на отрезке) и повторил рекорд Пола Карии по ее продолжительности для новичков «Анахайма» (сезон-1994/95).

В гонке бомбардиров среди новичков Сеннеке опережает защитника «Айлендерс» Мэттью Шефера (19 очков в 26 играх, 8+11, полезность «+7», среднее время на льду 23:26) и форварда «Монреаля» Ивана Демидова (19 в 24, 6+13, «+2», 14:19).