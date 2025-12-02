Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.42
X
4.71
П2
1.67
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.73
П2
4.71
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
6
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
2
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2

Уайтт Джонстон стал 1-й звездой недели в НХЛ с 5+4 в 4 играх. Также в тройку вошли Хэйгл с 6+2 и Том Уилсон с 4+4

В НХЛ подвели итоги игровой недели (матчи с 24 по 30 ноября, последние зачетные игры состоялись в ночь на 1 декабря по московскому времени).

Источник: Спортс"

Первой звездой недели стал форвард «Далласа» Уайтт Джонстон с 9 (5+4) очками в 4 играх.

Второй звездой назван форвард «Тампы» Брендон Хэйгл с 8 (6+2) баллами в 4 играх.

Замкнул тройку форвард «Вашингтона» Том Уилсон с 8 (4+4) очками в 4 играх.