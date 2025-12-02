Уайтт Джонстон стал 1-й звездой недели в НХЛ с 5+4 в 4 играх. Также в тройку вошли Хэйгл с 6+2 и Том Уилсон с 4+4

Первой звездой недели стал форвард «Далласа» Уайтт Джонстон с 9 (5+4) очками в 4 играх.
Второй звездой назван форвард «Тампы» Брендон Хэйгл с 8 (6+2) баллами в 4 играх.
Замкнул тройку форвард «Вашингтона» Том Уилсон с 8 (4+4) очками в 4 играх.
В НХЛ подвели итоги игровой недели (матчи с 24 по 30 ноября, последние зачетные игры состоялись в ночь на 1 декабря по московскому времени).
