Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Адмирал
0
:
Сочи
1
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.00
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
перерыв
Амур
0
:
Динамо Мн
0
Все коэффициенты
П1
4.81
X
4.20
П2
1.65
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
6
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Питтсбург
5
П1
X
П2

Аскаров отразил 31 из 34 бросков «Юты». Победа — 10-я в этом сезоне и 9-я в последних 11 матчах (94,0% сэйвов на отрезке)

Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (6:3).

23-летний россиянин отразил 31 из 34 бросков. Победа стала для него 10-й в 17 играх в сезоне (90,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,96).

При этом в последних 11 играх у Аскарова 9 побед при 94,0% сэйвов и 21 пропущенной шайбе на отрезке.