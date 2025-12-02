Аскаров отразил 31 из 34 бросков «Юты». Победа — 10-я в этом сезоне и 9-я в последних 11 матчах (94,0% сэйвов на отрезке)

23-летний россиянин отразил 31 из 34 бросков. Победа стала для него 10-й в 17 играх в сезоне (90,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,96).
Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (6:3).
23-летний россиянин отразил 31 из 34 бросков. Победа стала для него 10-й в 17 играх в сезоне (90,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,96).
При этом в последних 11 играх у Аскарова 9 побед при 94,0% сэйвов и 21 пропущенной шайбе на отрезке.