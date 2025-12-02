Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Адмирал
0
:
Сочи
1
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.00
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
перерыв
Амур
0
:
Динамо Мн
0
Все коэффициенты
П1
4.81
X
4.20
П2
1.65
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
6
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Питтсбург
5
П1
X
П2

Орлов сделал ассист в большинстве в матче с «Ютой». У защитника «Сан-Хосе» 0+15 в 27 играх в сезоне

Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов ассистировал при шайбе Павела Регенды в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:3).

Источник: Спортс"

На счету 34-летнего россиянина стало 15 (0+15) очков в 27 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 21:58.

Сегодня Орлов (22:37, «+1») также отметился 1 броском, 1 блоком и 2 силовыми приемами.