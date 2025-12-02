Кросби забил 102-й победный гол в НХЛ и вышел на 9-е место в истории лиги, обогнав Игинлу. Рекорд у Овечкина (139)

В этом сезоне на счету 38-летнего канадца стало 29 (18+11) очков в 25 играх. За карьеру в рамках регулярок — 1716 (643+1073) баллов в 1377 играх.
Победный гол стал для Кросби 102-м в регулярках. По их числу он вышел на 9-е место в истории лиги, обогнав Джерома Игинлу (101).
Рекордом владеет Александр Овечкин («Вашингтон», 139). В топ-10 также входят Яромир Ягр (121), Горди Хоу (121), Фил Эспозито (118), Бретт Халл, Теему Селянне (оба — по 110), Брендан Шенахан и Патрик Марло (оба — по 109).
