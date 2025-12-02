Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03.12
Айлендерс
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.88
X
4.50
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
03.12
Детройт
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.63
П2
3.62
Хоккей. НХЛ
03.12
Монреаль
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.40
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
03.12
Рейнджерс
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.40
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
03.12
Флорида
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.58
П2
3.12
Хоккей. НХЛ
03.12
Нэшвилл
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.31
П2
2.63
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Сочи
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Амур
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
6
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Питтсбург
5
П1
X
П2

Григорий Панин: «Смотрю на Овечкина и Малкина и думаю, что они космонавты. Единицы людей в мире, которые могут в 40 лет играть на таком уровне. Низкий поклон таким ребятам, это чудо»

40-летний капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин оценил игру форварда «Вашингтона» Александра Овечкина и нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.

Источник: Спортс"

На счету 40-летнего Овечкина 25 (12+13) баллов в 26 матчах. 39-летний Малкин в 25 играх регулярного чемпионата НХЛ набрал 26 (6+20) очков.

— Я смотрю на Овечкина и Малкина и думаю, что они космонавты. Единицы людей в мире, их по пальцам одной руки можно пересчитать, которые могут в 40 лет играть на таком уровне, находиться в такой форме, еще и забивать голы. Я просто снимаю шляпу перед ними. Низкий поклон таким ребятам. Это, конечно, чудо.

— Не рано ли мы их ждем в Континентальной хоккейной лиге, раз такой чудесный сезон получается?

— Думаю, они сами решат, стоит ли им возвращаться. В любом случае, здесь их дом. Они здесь родились и у них свой менталитет. Здесь они будут приносить пользу на любом поприще, — сказал Панин.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше