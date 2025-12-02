Григорий Панин: «Смотрю на Овечкина и Малкина и думаю, что они космонавты. Единицы людей в мире, которые могут в 40 лет играть на таком уровне. Низкий поклон таким ребятам, это чудо»

— Я смотрю на Овечкина и Малкина и думаю, что они космонавты. Единицы людей в мире, их по пальцам одной руки можно пересчитать, которые могут в 40 лет играть на таком уровне, находиться в такой форме, еще и забивать голы. Я просто снимаю шляпу перед ними. Низкий поклон таким ребятам. Это, конечно, чудо.