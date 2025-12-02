Ларионов о 4:3 с «Локомотивом»: «Ярославль — святое место. Здесь есть чувство: ты должен сделать чуть больше, чем ты можешь. Приятно победить в преддверии юбилея СКА»

— Сегодня движение было неплохое, мы за паузу немного передохнули. Понятно, что пара центральных у нас выпала, их нет из‑за заболеваний. Но мы дали ребятам отдохнуть, подтянули молодежь, и она дала нам необходимую свежесть. Перетряхнули ряд звеньев, в частности тройку Плотников — Локтионов — Голдобин. Это звено, где на троих парням 100 лет в сумме. Небольшие изменения дали нам возможность удивить соперника немного. Плюс сработало большинство. И ребята проявили характер, когда это нужно было. Команда умеет и знает, как возвращаться после сложного поражения в Казани. Важно, как ты можешь вернуться после поражения, или можешь ли доказать, что это была случайность.