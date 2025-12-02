Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03.12
Айлендерс
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.50
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
03.12
Детройт
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.65
П2
3.52
Хоккей. НХЛ
03.12
Монреаль
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.40
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
03.12
Рейнджерс
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.32
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
03.12
Флорида
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.60
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
03.12
Нэшвилл
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.64
Хоккей. НХЛ
03.12
Колорадо
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.25
П2
6.07
Хоккей. НХЛ
03.12
Эдмонтон
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.50
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
03.12
Вегас
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.90
П2
4.89
Хоккей. НХЛ
03.12
Лос-Анджелес
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.30
П2
2.62
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
3
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Сочи
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Амур
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2

Ларионов о 4:3 с «Локомотивом»: «Ярославль — святое место. Здесь есть чувство: ты должен сделать чуть больше, чем ты можешь. Приятно победить в преддверии юбилея СКА»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил игру команды в матче с «Локомотивом» (4:3 ОТ).

Источник: Спортс"

— Интересный поединок, который изобиловал красивыми голами, хорошей интригой. Естественно, приятно одержать победу в преддверии юбилея. Большое спасибо коллективу и нашим болельщикам. Ярославль — святое место. Когда ты проходишь мимо ребят, которые смотрят на нас сверху, всегда остается чувство: ты должен сделать чуть больше, чем ты можешь. Эта победа нашей команды, коллектива. Мы очень рады уезжать отсюда с двумя очками. — После прошлого матча вы говорили, что свежести и дисциплины не хватило.

— Сегодня движение было неплохое, мы за паузу немного передохнули. Понятно, что пара центральных у нас выпала, их нет из‑за заболеваний. Но мы дали ребятам отдохнуть, подтянули молодежь, и она дала нам необходимую свежесть. Перетряхнули ряд звеньев, в частности тройку Плотников — Локтионов — Голдобин. Это звено, где на троих парням 100 лет в сумме. Небольшие изменения дали нам возможность удивить соперника немного. Плюс сработало большинство. И ребята проявили характер, когда это нужно было. Команда умеет и знает, как возвращаться после сложного поражения в Казани. Важно, как ты можешь вернуться после поражения, или можешь ли доказать, что это была случайность.

— С чем связан выбор Плешкова?

— Плеш давно не играл, у него было серьезное повреждение. Заврагин получил два матча в ВХЛ, он проявил себя там очень здорово, игровая практика помогает ему. Серега Иванов проводит хороший сезон. Сегодня решили дать Плешакову проявить себя с сильной командой, играющей в типичный североамериканский хоккей с большим количеством набросов, траффиком перед воротами. Нам нужен был человек, который борется за первый, второй, третий отскок. Это важно, когда вратарь борется, а Плеш этим отличается от двух других вратарей. И он отыграл очень хорошо, — сказал Ларионов.