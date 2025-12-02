Ларионов о том, почему Педан и Плотников играли оба с капитанскими нашивками против «Локомотива»: «Я сам был удивлен. Это просто техническая ошибка, Сергей будет в следующем матче капитаном»

«Я сам был удивлен, если честно. Вчера дал задание персоналу перешить нашивку. Сказал, что после поражения в Казани Сергей возвращается в качестве капитана, а Зыков и Хайруллин остаются ассистентами. И когда увидел, что у Педана буква “С”, подумал, что у нас сразу у двух ребят нашивка.
Это была просто техническая ошибка. Не глобальная, конечно, скорее веселая. Я сам не мог понять, почему у нас Плотников с пустым местом на плече, а Педан с буквой «С». В принципе, сработало хорошо все, но Плотников будет в следующем матче капитаном", — сказал Ларионов.