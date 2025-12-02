Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03.12
Айлендерс
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.50
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
03.12
Детройт
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.65
П2
3.52
Хоккей. НХЛ
03.12
Монреаль
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.40
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
03.12
Рейнджерс
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.32
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
03.12
Флорида
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.60
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
03.12
Нэшвилл
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.64
Хоккей. НХЛ
03.12
Колорадо
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.25
П2
6.07
Хоккей. НХЛ
03.12
Эдмонтон
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.50
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
03.12
Вегас
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.60
X
5.10
П2
4.89
Хоккей. НХЛ
03.12
Лос-Анджелес
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.30
П2
2.62
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
3
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Сочи
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Амур
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2

Ларионов о том, почему Педан и Плотников играли оба с капитанскими нашивками против «Локомотива»: «Я сам был удивлен. Это просто техническая ошибка, Сергей будет в следующем матче капитаном»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов назвал технической ошибкой то, что Сергей Плотников и Андрей Педан одновременно играли с капитанскими нашивками в игре с «Локомотивом» (4:3 ОТ).

Источник: Спортс"

«Я сам был удивлен, если честно. Вчера дал задание персоналу перешить нашивку. Сказал, что после поражения в Казани Сергей возвращается в качестве капитана, а Зыков и Хайруллин остаются ассистентами. И когда увидел, что у Педана буква “С”, подумал, что у нас сразу у двух ребят нашивка.

Это была просто техническая ошибка. Не глобальная, конечно, скорее веселая. Я сам не мог понять, почему у нас Плотников с пустым местом на плече, а Педан с буквой «С». В принципе, сработало хорошо все, но Плотников будет в следующем матче капитаном", — сказал Ларионов.