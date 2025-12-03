Савельев про Галлана в «Шанхае»: «Ничего, что клуба не было за месяц до начала сезона? Они в один момент вообще шли в лидерах Запада и остаются в гонке за плей-офф. Это нельзя назвать про

"У Галлана спад? Вы нормально смотрели состав перед началом сезона? Ничего, что еще клуба не было за месяц до начала регулярного чемпионата? Тогда даже игроки еще не собрались. И не потому что Галлан не хотел, а потому что были свои бюрократические моменты. Галлан выдал достаточно длинный отрезок, который мало кто ожидал из людей, находящихся в хоккее, что они смогут в начале сезона набрать столько очков. А они в один момент вообще шли в лидерах Запада. Хоть и небольшой был временной промежуток.