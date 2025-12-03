Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.50
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.65
П2
3.52
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.40
П2
2.37
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.62
X
4.31
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.60
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.21
П2
5.97
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.51
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.58
X
5.10
П2
4.82
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.62
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
3
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Сочи
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Амур
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2

Савельев про Галлана в «Шанхае»: «Ничего, что клуба не было за месяц до начала сезона? Они в один момент вообще шли в лидерах Запада и остаются в гонке за плей-офф. Это нельзя назвать про

Бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев не считает работу Жерара Галлана в «Шанхай Дрэгонс» провальной.

Клуб идет на 8-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

"У Галлана спад? Вы нормально смотрели состав перед началом сезона? Ничего, что еще клуба не было за месяц до начала регулярного чемпионата? Тогда даже игроки еще не собрались. И не потому что Галлан не хотел, а потому что были свои бюрократические моменты. Галлан выдал достаточно длинный отрезок, который мало кто ожидал из людей, находящихся в хоккее, что они смогут в начале сезона набрать столько очков. А они в один момент вообще шли в лидерах Запада. Хоть и небольшой был временной промежуток.

«Шанхайские Драконы» все еще остаются в гонке за попадание в плей-офф. Это нельзя назвать провалом. Нужно смотреть объективно на вещи. Я видел Лабанка на предсезонке, когда он был в «Каролине», и понимаю, почему он не получил контракт в НХЛ. Хотя это достаточно качественный игрок для КХЛ. Он сейчас находится далеко не в своей лучшей форме", — сказал Савельев.