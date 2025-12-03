Ткачев об уходе из «Трактора»: «Не соглашусь, что у меня были крупные разногласия с Гру. Решения принимаются по совокупности факторов: игра, бытовые моменты, свои ожидания, с кем и под чьим ру

Решения о переходах принимаются по совокупности некоторых факторов: игра, бытовые моменты, свои ожидания и хотелки насчет того, с кем и под чьим руководством играть. Бывает такое, что ребята, являющиеся свободными агентами, созваниваются между собой и сходятся между собой в желании прийти в одну команду.