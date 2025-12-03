Кучеров остался без очков впервые за 10 игр: 1 бросок и «минус 1» за 26:35 с «Айлендерс». У него 32 очка в 24 матчах в сезоне

32-летний россиянин завершил свою результативную серию из 9 матчей (4+14 на отрезке). В текущем сезоне у него 32 (11+21) балла в 24 играх.
Сегодня Кучеров (26:35, «минус 1») отметился 1 броском в створ и 1 блоком. Также он допустил 1 потерю и получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой.
