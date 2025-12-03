Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Лос-Анджелес
0
:
Вашингтон
0
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.10
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вегас
1
:
Чикаго
1
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.92
П2
4.10
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
3
:
Ванкувер
1
Все коэффициенты
П1
1.08
X
11.25
П2
49.00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Эдмонтон
0
:
Миннесота
1
Все коэффициенты
П1
7.17
X
3.50
П2
1.71
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.95
X
4.46
П2
1.77
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
3
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
3
:
СКА
4
П1
X
П2

Кучеров остался без очков впервые за 10 игр: 1 бросок и «минус 1» за 26:35 с «Айлендерс». У него 32 очка в 24 матчах в сезоне

Форвард «Тампы» Никита Кучеров остался без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (1:2).

32-летний россиянин завершил свою результативную серию из 9 матчей (4+14 на отрезке). В текущем сезоне у него 32 (11+21) балла в 24 играх.

Сегодня Кучеров (26:35, «минус 1») отметился 1 броском в створ и 1 блоком. Также он допустил 1 потерю и получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой.

