Сорокин отразил 29 из 30 бросков «Тампы» и стал 2-й звездой матча. Победа — 1-я после 3 поражений подряд

30-летний россиянин отразил 29 из 30 бросков по своим воротам и был признан второй звездой встречи.
Победа стала для Сорокина 1-й после 3 поражений. В сезоне — 8-й в 18 играх (90,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,57).
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (2:1).
