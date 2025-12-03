Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Лос-Анджелес
1
:
Вашингтон
1
Все коэффициенты
П1
3.02
X
2.48
П2
3.41
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас
2
:
Чикаго
3
Все коэффициенты
П1
18.00
X
3.25
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.95
X
4.46
П2
1.77
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.31
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
19:00
Шанхай Дрэгонс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.64
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.22
П2
2.58
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.22
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Миннесота
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
3
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
3
:
СКА
4
П1
X
П2

Сорокин отразил 29 из 30 бросков «Тампы» и стал 2-й звездой матча. Победа — 1-я после 3 поражений подряд

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (2:1).

30-летний россиянин отразил 29 из 30 бросков по своим воротам и был признан второй звездой встречи.

Победа стала для Сорокина 1-й после 3 поражений. В сезоне — 8-й в 18 играх (90,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,57).