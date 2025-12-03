Хуснутдинов забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Детройтом». У него 7 очков в 23 играх

На счету 23-летнего россиянина стало 7 (4+3) очков в 23 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2».
Сегодня Хуснутдинов (14:32, «+2») реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 перехват и допустил 3 потери.
Форвард «Бостона» Марат Хуснутдинов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:5).
