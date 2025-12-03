Задоров прижал ко льду Финни и сцепился с Зайдером в матче c «Детройтом» — дали 14 минут штрафа. Также у Никиты ассист — 9-е очко в 28 играх в сезоне

Все штрафные минуты 30-летний россиянин получил в третьем периоде по итогам стычки с защитником «Ред Уингс» Морицем Зайдером.
Немецкий защитник «Ред Уингс» заступился за новичка Эммита Финни, которого Задоров прижал ко льду у своих ворот.
В итоге полноценной драки не произошло. Никита получил два малых штрафа за грубость, а также дисциплинарный (10 минут), Зайдер — один малый штраф.
Также в этом матче Задоров ассистировал при шайбе Джонатана Аспирота. На его счету стало 9 (1+8) очков в 28 играх в сезоне при полезности «+2» и 62 минутах штрафа.