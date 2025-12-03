Шабанов сделал голевую передачу Хорвату в матче с «Тампой». У Максима 3+5 в 15 играх в сезоне

На счету 25-летнего нападающего стало 8 (3+5) очков в 15 играх при нейтральной полезности и среднем времени на льду 13:11.
Сегодня Шабанов (14:06, «+1») отметился 1 броском в створ, 1 силовым приемом и допустил 2 потери.
Форвард «Айлендерс» Максим Шабанов ассистировал Бо Хорвату в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (2:1).
