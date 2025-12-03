Ричмонд
Задоров стал лидером по штрафным минутам в сезоне НХЛ (62 в 28 играх), обогнав Рантанена. В прошлом сезоне Никита стал первым в лиге в этом зачете (145 в 81)

Защитник «Бостона» Никита Задоров стал лидером по числу штрафных минут (62 в 28 матчах) в сезоне НХЛ.

30-летний россиянин вырвался вперед за счет 14 минут штрафа, полученных в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (4:5) по итогам стычки в третьем периоде.

Задоров опередил форварда «Далласа» Микко Рантанена (57 минут в 26 играх), недавно получившего 2 удаления до конца игры на одной неделе.

На третьем месте идет форвард «Вашингтона» Том Уилсон с 54 минутами в 27 играх.

Напомним, что в прошлом сезоне Задоров набрал 145 минут штрафа в 81 игре и стал первым в лиге в этом зачете.

Задоров прижал ко льду Финни и сцепился с Зайдером в матче c «Детройтом» — дали 14 минут штрафа. Также у Никиты ассист — 9-е очко в 28 играх в сезоне.