Задоров стал лидером по штрафным минутам в сезоне НХЛ (62 в 28 играх), обогнав Рантанена. В прошлом сезоне Никита стал первым в лиге в этом зачете (145 в 81)

30-летний россиянин вырвался вперед за счет 14 минут штрафа, полученных в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (4:5) по итогам стычки в третьем периоде.
Задоров опередил форварда «Далласа» Микко Рантанена (57 минут в 26 играх), недавно получившего 2 удаления до конца игры на одной неделе.
На третьем месте идет форвард «Вашингтона» Том Уилсон с 54 минутами в 27 играх.
Напомним, что в прошлом сезоне Задоров набрал 145 минут штрафа в 81 игре и стал первым в лиге в этом зачете.
Задоров прижал ко льду Финни и сцепился с Зайдером в матче c «Детройтом» — дали 14 минут штрафа. Также у Никиты ассист — 9-е очко в 28 играх в сезоне.