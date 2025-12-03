Овечкин вышел на 52-е место по ассистам в истории НХЛ (741), обогнав Улльмана. На 51-м месте идет Потвен (742), на 50-м — Макдэвид (746), на 49-м — Робинсон (755)

На счету форварда стало 27 (12+15) очков в 27 играх в этом сезоне. За карьеру в лиге в рамках регулярок — 1650 (909+741) баллов в 1518 играх.
По числу результативных передач Овечкин вышел на чистое 52-е место в истории НХЛ, обогнав Норма Улльмана (739 в 1410).
На 51-м месте идет Дени Потвен (742 в 1060), на 50-м — капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (746 в 738), на 49-м — Ларри Робинсон (755 в 1238).
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (1963 в 1487), среди действующих игроков лиги лучший результат у капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби (1073 в 1377).
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше