Стэмкос набрал 1200 очков в регулярках НХЛ — 6-е место среди действующих игроков. Больше только у Кросби, Овечкина, Малкина, Кэйна и Копитара

Это набранное очко стало для него 1200-м (589+611) в регулярных чемпионатах НХЛ. Экс-форвард «Тампы» находится на шестом месте среди действующих игроков по этому показателю.
Больше только у Сидни Кросби (1716 очков), Александра Овечкина (1650), Евгения Малкина (1372), Патрика Кэйна (1359) и Анже Копитара (1292).
