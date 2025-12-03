Роман Ротенберг: «Рекорды Овечкина поднимают интерес к хоккею. Нужны герои. Наши, а не американские. На них мы построим будущее страны»

— Рекорды Саши Овечкина сразу поднимают интерес к хоккею. Дай бог, он забьет еще много шайб. Это и медийность, и детишки сразу говорят родителям, что хотят на лед. Мы их ждем, чтобы дети приходили в школу хоккея.
— Многие хотят быть как Овечкин?
— Конечно. Нужны герои. Наши, не вот эти американские. На этих героях мы построим будущее нашей страны. Дети будут смотреть на Овечкина, на других наших героев, которых много. Они не будут смотреть на американских героев, — сказал Ротенберг.
Ротенберг о травме во время игры в Финляндии в детстве: «От силового приема у меня сломались ребра, коснулись легкого. Очнулся с трубкой, мне откачали кровь и спасли жизнь».