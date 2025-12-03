Ричмонд
1-й период
Сибирь
1
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.35
П2
3.11
Хоккей. КХЛ
19:00
Шанхай Дрэгонс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.21
П2
2.54
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.22
Хоккей. НХЛ
04.12
Нью-Джерси
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.40
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
04.12
Монреаль
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.50
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
04.12
Филадельфия
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.40
П2
2.53
Хоккей. КХЛ
не начался
Автомобилист
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Миннесота
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
3
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Торонто
4
П1
X
П2

Бенн провел 1200 матчей в регулярках НХЛ — все за «Даллас». Форвард уступает только Овечкину, Копитару, Малкину, Кросби и Даути по матчам за один клуб среди действующих игроков

Нападающий «Далласа» Джейми Бенн провел 1200 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной для него стала игра с «Рейнджерс» (2:3 ОТ).

Источник: Спортс"

Бенн всю карьеру выступает за «Старс». По числу игр за одну франшизу он занимает шестое место среди действующих игроков.

Впереди только Александр Овечкин (1517), Анже Копитар (1475), Сидни Кросби (1337), Евгений Малкин (1238) и Дрю Даути (1226).

Бенн набрал 962 (402+560) очка за карьеру и становился лучшим бомбардиром регулярки в сезоне-2014/15.

