Бенн провел 1200 матчей в регулярках НХЛ — все за «Даллас». Форвард уступает только Овечкину, Копитару, Малкину, Кросби и Даути по матчам за один клуб среди действующих игроков

Бенн всю карьеру выступает за «Старс». По числу игр за одну франшизу он занимает шестое место среди действующих игроков.
Впереди только Александр Овечкин (1517), Анже Копитар (1475), Сидни Кросби (1337), Евгений Малкин (1238) и Дрю Даути (1226).
Бенн набрал 962 (402+560) очка за карьеру и становился лучшим бомбардиром регулярки в сезоне-2014/15.
