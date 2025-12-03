Ричмонд
Овечкин набрал 800 очков в гостевых матчах регулярок НХЛ. Он опережает Кросби и лидирует среди действующих игроков по этому показателю

Александр Овечкин сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Лос-Анджелесом» (3:1).

Источник: Спортс"

На его счету стало 800 (463+337) очков за 760 гостевых игр в регулярках за карьеру. Овечкин лидирует по этому показателю среди действующих хоккеистов, опережая Сидни Кросби (775 очков за 690 игр).

За всю историю НХЛ форвард «Кэпиталс» идет седьмым, уступая Уэйну Гретцки (1298 очков), Марку Мессье (880), Яромиру Ягру (860), Стиву Айзерману (857), Рону Фрэнсису (820) и Марселю Дионну (811).

Овечкин попросил игроков «Вашингтона» остаться на льду после игры с «Кингс», чтобы пожать руку Копитару. Этот сезон — последний для словенца в НХЛ.

