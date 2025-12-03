Загитова — отцу: «Хочу, чтобы ты полностью реализовал свой тренерский потенциал. С опытом все труднее менять стиль работы, но попробовать стоит»

Алина: Мне в Москве сильно не хватало заботы, тепла, которыми вы меня окружали. Страшно радовалась, когда мама приезжала и привозила мармеладки из моего любимого магазина в Ижевске. Я, кстати, тогда была жуткой сладкоежкой!
Как только мы с вами встречались, я сразу «наедала» лишнее, пусть совсем немного, но в нашем виде спорта даже 300 грамм сверх нормы имеют значение. Конечно, Этери Георгиевна [Тутберидзе] была недовольна. В течение пяти лет я приезжала домой только на Новый год и весной в отпуск на две недели.
После Олимпиады я отправилась на чемпионат мира, и только потом вы, родители, переехали ко мне в Москву. Сейчас говорю об этом спокойно, но тогда, в том нежном возрасте, как же я злилась на тренера за то, что она ограничивала наше общение, считая, что вы меня отвлекаете от подготовки к Олимпиаде!
А ты, кстати, всегда ее поддерживал — видимо, как тренер тренера. Выслушивал мои жалобы, но не пытался вмешаться, как другие родители. Я какое-то время недоумевала, а потом поняла, чему ты меня хочешь научить, когда говоришь: «Сначала оцени свою работу, все ли ты сделала? Если проблема в тебе, нужно трудиться».
Знаешь, и я привыкла справляться самостоятельно, искать причину именно в себе, в жизни мне это очень помогает.
Ильназ: А теперь ты мне даешь советы, ха-ха! Однажды пришла ко мне на тренировку в Москве, понаблюдала за процессом и говоришь: «Ты должен быть с парнями строже!» (Ильназ Загитов — тренер хоккейного клуба «Красная Машина Юниор» — Спортс«“). Алина, это было мило. Правда.
Алина: А я и дальше так буду говорить (улыбается). Потому что хочу, чтобы ты полностью реализовал свой тренерский потенциал. Я понимаю, что с опытом становится все труднее менять стиль работы. Но попробовать стоит.
Ильназ: Вот я слушаю, как олимпийская чемпионка обсуждает со мной тренерскую работу, дает профессиональные советы — и горжусь, спасибо, это круто. Я без иронии.
Алина Загитова — отцу Ильназу: «Ты часто говорил мне, что нам с Медведевой стоит наладить отношения. Я возражала, мы с тобой спорили».